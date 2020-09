Vídeo de execução de mulher nua na berma da estrada choca Moçambique

Um vídeo que mostra vários homens vestidos com uniformes militares a espancarem e abaterem à queima-roupa uma mulher nua e indefesa está a chocar Moçambique. As imagens foram alegadamente gravadas na província de Cabo Delgado, onde as forças governamentais têm sido acusadas de vários abusos dos direitos humanos no combate aos grupos armados islamistas.O vídeo, que começou a circular nas redes sociais na segunda-feira, mostra um grupo de homens armados e fardados com uniformes militares a perseguir uma mulher nua junto a uma estrada. Um dos homens começa por espancar a mulher com um pau, antes de outros dois abrirem fogo, deixando a mulher morta à beira da estrada. "Já matámos a al-Shabab", afirma um dos intervenientes, usando o nome por que são conhecidos localmente os militantes islâmicos que há três anos têm levado a cabo ataques contra várias localidades em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.O Ministério da Defesa condenou o "ato bárbaro" e garantiu que a autenticidade do vídeo está a ser analisada. "As Forças de Defesa e Segurança consideram as imagens chocantes, abusivas, repugnantes, horripilantes e, acima de tudo, condenáveis em todas as suas dimensões", afirmou o ministério em comunicado, acrescentando que as Forças de Defesa e Segurança "não pactuam com qualquer ato bárbaro que consubstancie a violação dos direitos humanos".