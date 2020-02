Vídeo mostra funcionário de restaurante a tomar banho no lavatório

Um funcionário do restaurante Wendy’s, em Greenville, nos Estados Unidos, foi despedido, depois de ter sido divulgado nas redes sociais, um vídeo onde se via o rapaz a tomar banho no lavatório do restaurante.

O vídeo foi inicialmente partilhado no TikTok, onde foi visto milhares de vezes, antes de ser partilhado noutras plataformas online, como o Facebook e o Twitter.

Nas imagens, é possível ver o rapaz sentado no lavatório com água e sabão até aos ombros, enquanto uma outra pessoa lhe atira com um pano e lhe diz para se lavar.

"Parece uma banheira de hidromassagens", disse o homem em tom de riso depois de limpar o peito. Uma bandeja de metal também foi atirada para a água.

O funcionário está sem camisa e é possível ver os joelhos acima da água. Não se sabe se estaria completamente nu.

Um porta-voz da proprietária da Wendy’s, Christian Camp, disse que todos os funcionários que apareceram no vídeo foram despedidos depois dos responsáveis pelo estabelecimento terem conhecimento do vídeo.

"Este comportamento é completamente inaceitável e contraria os nossos padrões de segurança, treino e operação", disse o porta-voz.



Christian Camp revelou também ao Newsweek que o restaurante foi completamente limpo e que foram tomadas as medidas para garantir que não volta a acontecer nada do género.