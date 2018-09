Vídeos mostram queda de falésia em praia que feriu sete pessoas

The shocking moment when the rock slide occurred at #Navagio beach in #Zante #Zakynthos

3 injured

? st??µ? t?? ?at???s??s?? st?? ???????, st?? pa?a??a t?? ?a?a????.

3 ?t?µa t?a?µat?st??a? e?af??#Greece #navagiobeach pic.twitter.com/8fJoPhQgsK