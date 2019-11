Violência no primeiro aniversário dos ‘Coletes Amarelos’

O primeiro aniversário do movimento dos ‘Coletes Amarelos’ ficou marcado por confrontos entre a polícia e manifestantes, que atiraram pedras e garrafas contra as autoridades.O 53º dia de protestos começou com o bloqueio dos ‘Coletes Amarelos’ ao ‘periférico’, a autoestrada circular que envolve Paris. A polícia dispersou os manifestantes sem episódios de violência.Depois, grupos de jovens, encapuzados e vestidos de preto, reuniram-se na praça de Itália, em Paris, onde vandalizaram um banco, incendiaram carros e caixotes do lixo, e atiraram pedras e garrafas contra a polícia, que retaliou com gás lacrimogéneo e canhões de água.As autoridades foram obrigadas a cancelar uma marcha oficial dos ‘Coletes Amarelos’ marcada para 14 horas, para evitar a violência, mas os manifestantes derrubaram as cercas de metal que se encontravam na praça e usaram-nas para construir barricadas contra a polícia de choque.Os manifestantes também protestaram noutros pontos da capital como as praças da Bastilha e da República, onde se registaram episódios de violência. A polícia levou 124 pessoas para serem interrogadas e 78 ficaram sob custódia.Os ‘Coletes Amarelos’ manifestaram-se pela primeira vez em novembro de 2018 devido à subida do preço dos combustíveis e ao elevado custo de vida em França. O movimento tornou-se mais abrangente contra o presidente Macron e as suas reformas."Emmanuel Macron segue com atenção o que se passa em Paris", disse ontem um porta-voz do Eliseu à BFMTV. "O presidente constata que não há muitos ‘Coletes Amarelos’ na praça de Itália, são sobretudo vândalos", acrescentou a mesma fonte.