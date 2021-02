Vitamina D pode reduzir mortes por Covid-19 até 60%, revela estudo

Um estudo indica que a vitamina D pode reduzir as mortes por Covid-19 em 60%.

De acordo com o "Daily Mail", o estudo teve por base a eficácia do calcifediol em mais de 550 doentes internados no Hospital del Mar em Barcelona, Espanha.

A investigação, publicada na Social Science Research Network, revelou que os pacientes que receberam as doses de vitamina D apresentaram 80% menos probabilidades de internamento em unidades de cuidados intensivos.

Após o estudo no hospital espanhol, este concluiu igualmente que a mortalidade foi reduzida em mais de 60% para doentes que realizaram tratamento.

Os dados são ainda preliminares, mas podem ser uma esperança no tratamento da Covid.

David Davis, ex-secretário do Brexit, recorreu à rede social Twitter para mostrar o apoio ao novo estudo, sublinhando a importância das descobertas para salvar vidas.

"Uma vez que o estudo demonstra que a relação clara entre a vitamina D e a mortalidade de Covid é causal, o governo do Reino Unido deve aumentar a dose e a disponibilidade de vitamina D gratuita para todos os grupos vulneráveis", escreveu.