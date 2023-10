Voo de repatriamento já partiu de Lisboa para Israel

A aeronave C130 da Força Aérea que irá apoiar o repatriamento de portugueses retidos em Israel, na sequência do ataque de sábado do grupo palestiniano Hamas, que fez mais de um milhar de mortos, partiu pelas 13h00 de Lisboa rumo ao Chipre, onde fará escala para reabastecimento antes de, ao que tudo indica, aterrar em Tel Aviv numa data que está a ser gerida entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português e as autoridades israelitas, apurou o CM junto de fontes do governo.



O MNE está a gerir todo o processo, podendo o número de portugueses a ser retirados aproximar-se das oito dezenas. Chegou a estar previsto que o avião pudesse descolar ainda no domingo à noite, o que não se confirmou.