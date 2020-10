Zaragatoa de teste Covid foi tão longe que perfurou revestimento do cérebro de uma mulher

Um teste nasal – com recurso a zaragatoa – para a Covid-19 perfurou o revestimento do cérebro de uma mulher norte-americana, que acabou com líquido cefalorraquidiano a sair pelo nariz, arriscando-se a uma infeção bastante perigosa.

A paciente, com cerca de quarenta anos, tinha um problema não diagnosticado e o teste que fez pode ter sido feito de forma incorreta. Quem o diz é Jarrett Walsh, médico no Hospital da Universidade de Iowa onde esta mulher foi examinada.

Walsh afirma que a mulher foi testada para a Covid-19 antes de realizar uma cirurgia a uma hérnia. Depois disso terá sentido dores de cabeça, vómitos, sensibilidade à luz e começou a desenvolver uma rigidez no pescoço. Nessa altura, foi examinada por Jarret Walsh, que acredita que a zaragatoa usada no teste pode ter ido demasiado longe.

Já no Hospital da Universidade de Iowa, uma equipa de médicos descobriu uma massa na cavidade nasal direita, que acabou por ser drenada e analisada. Para surpresa dos médicos, tinha líquido cefalorraquidiano que é encontrado no cérebro.

De acordo com um estudo publicado por este grupo de médicos na JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery, a equipa liderada pelo Dr. Cristopher Blake Sullivan concluiu: "As complicações associadas ao teste da zaragatoa não estão bem caracterizadas. Mas até onde sabemos, este é o primeiro caso de vazamento de líquido cefalorraquidiano após teste nasal para Covid-19".