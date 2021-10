Bilhete Postal

Se o Governo está mais fraco e o Orçamento tremido, a origem de tudo isso é a vitória de Carlos Moedas.Se a esquerda parece mais fraca e há um ambiente de crise política na geringonça, a responsabilidade é de Carlos Moedas.Se os partidos da direita estão num frenesim pela liderança, é porque cheira a mudança de ciclo. E isso é fruto do triunfo de Carlos Moedas nas eleições de dia 26 de setembro.Seja qual for o ângulo pelo qual se analisa a atualidade política, há uma personalidade e um acontecimento na origem da generalidade dos terramotos que se têm sucedido.A posse foi uma cerimónia digna, de Estado, à altura da importância que teve a mudança política na autarquia.Para Moedas, agora é hora de apresentar trabalho, e acabar com a barafunda em que a cidade ficou nos últimos anos.