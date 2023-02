Duas pessoas chegaram da Índia à procura de uma espécie de sonho europeu em território português mas encontraram a morte por causa de um incêndio na casa miserável e insalubre em que foram despejados. Acontece que esse prédio onde se acumulava pobreza e desespero fica em Lisboa, num bairro típico mais habitualmente associado a turismo do que a uma tragédia deste género, ou ao inferno das chamas.Era aliás alojamento local o que anunciava a placa na parede exterior, numa mentira insidiosa e mortal. Os relatos de quem conhece aquela realidade indicam que a fuga às chamas e sobretudo ao fumo tornou-se missão difícil porque os beliches tapavam as saídas pelas janelas e portas, quase encurralando toda aquela gente numa armadilha fatal.Por mais invisíveis que sejam, eles já fazem parte do nosso país. Votá-los ao abandono, ou deixá-los à mercê da violência gratuita como naquele caso de Olhão, não é solução, e só contribuirá para agravar o problema.