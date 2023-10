Durante umas horas houve esperança de que as conversações no Qatar levassem a uma trégua humanitária. Isso permitiria a libertação das crianças e velhos feitos reféns pelo Hamas e socorrer o milhão de Palestinianos em situação desesperada. Os radicais do Hamas opuseram-se e os radicais de Israel avançaram para uma ofensiva, mas dura.









