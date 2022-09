Entramos num novo trimestre com novos preços, vítimas de escalada da inflação. Luz e gás mais caros são apenas dois exemplos do maior agravamento de custo de vida dos últimos 30 anos. E para milhares de famílias que este mês e nos próximos têm atualização da prestação mensal do crédito à habitação, o cenário é ainda mais negro.









