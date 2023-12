Todos os anos, por esta altura, a maioria de nós anseia por juntar a família à volta de uma mesa e, entre o convívio e a correria própria da época, cometer alguns delitos alimentares.



Recordemos que nem todos o poderão fazer, sendo que, no caso do pessoal da Investigação Criminal e dos Especialistas do Local do Crime, vários dos seus elementos, a nível nacional, ver-se-ão apartados das suas casas para, no serviço de piquete ou de prevenção, assegurar a missão da Polícia Judiciária.









Ver comentários