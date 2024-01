O início do ano é sempre uma boa altura de balanço do período que passou. Para a ASFIC/PJ, o ano transato foi positivo quando – finalmente – se conseguiu avançar em algumas matérias: alteração da Portaria de Remuneração dos Piquetes e Prevenção, publicação do Código Deontológico e promulgação do Suplemento de Missão de Polícia Judiciária.









