Morreu o nosso presidente Alves de Moura, o primeiro a ter coragem de assumir o cargo, o primeiro entre os primeiros que viram no sindicalismo uma forma de tentar resolver os problemas que minavam o trabalho na PJ.



Primeiro sócio, primeiro presidente, primeiro presidente honorário.



Primeiro a suportar as pressões que o cargo lhe exigia, primeiro a ouvir críticas injustas, quase insultuosas, primeiro a antever que as nossas questões não seriam solucionadas pela acomodação de outros.









