Ius imperii é uma expressão em latim que pode ser traduzida no conceito do poder da autoridade do Estado, resultante da função política e social, ou do exercício da sua ação coerciva.



É uma decorrência do contrato coletivo em que se fundam as democracias.



A Polícia, cujo vocábulo teve origem nas palavras politeia dos gregos e politia dos romanos, estas também com o significado de administração da cidade, é o serviço que garante a ordem pública ou a restabelece.









