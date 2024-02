Laborinho Lúcio disse uma vez que se tivesse de indicar um sinónimo para justiça, este seria equidade. Percebe-se. A equidade garante a retidão, ressalvando as diferenças, o que difere da igualdade, que tudo nivela pelo mesmo padrão.



No assunto em voga, consideramos de elementar justiça que as forças policiais, todas elas, sejam bem remuneradas face à missão que lhes está atribuída.









Ver comentários