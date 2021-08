O poeta brasileiro André Erotides de Arruda disse que ‘Deus, o universo e a ignorância humana são as únicas três coisas cujo limite desconhecemos’. Esta dura verdade ficou demonstrada no Pavilhão Multiusos de Odivelas, onde estavam a ser vacinados jovens contra a Covid-19. Um pequeno número de negacionistas criou um pequeno caos, apelidando o vice-almirante Gouveia e Melo, entre outros impropérios, de assassino. Gouveia e Melo reagiu, dizendo que "o obscurantismo vivido na Idade Média continua presente no século XXI".Confesso que foi um reação demasiado educada. Mas, como Mark Twain já havia dito um dia, "Nunca discutas com um ignorante, já que ele vai rebaixar-te até ao nível dele e, aí, vai ganhar-te pela experiência". Mas é triste constatar tamanha ignorância. Se aquelas pessoas não querem ser vacinadas, é um direito que lhes assiste. Têm esse direito, tendo depois de lidar com as consequências. Têm o mesmo direito que todas as pessoas que querem ser vacinadas, sendo estas também responsáveis pela escolha. Gritar ou injuriar outras pessoas, para além de uma triste figura, é prova não só de intolerância mas, principalmente, de profunda ignorância.