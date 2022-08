Sidney Martins e Nélida Guerreiro representam a insanidade no seu estado mais puro. É impossível conseguirmos perceber a irracionalidade dos seus comportamentos. Não me pronunciando sobre as suspeitas de homicídio, e centrando-me apenas nos roubos, como perceber a vida destes indivíduos.Durante cerca de duas semanas, a sua vida foi furtar viaturas, assaltar à mão armada postos de combustível, comprar droga para consumo imediato, alimentar-se num qualquer café e fugir como se não houvesse amanhã, deambulando sem nexo, entre Portugal e Espanha, deixando um rasto de violência, e não ocultando sequer a autoria dos crimes.Tinham de assaltar muitas bombas de gasolina, dado os baixos valores roubados, sendo que o mais rentável foi em Espanha e deu-lhes cerca de 700€. Tinham de furtar muitas viaturas para conseguirem ludibriar a Polícia.Não se afastavam das zonas raianas, porque, certamente, era ali que estavam os fornecedores de droga. A detenção era uma questão de tempo. Dada a sua insanidade, temia-se um final dramático à Bonnie e Clyde, com tiros e mortos. Felizmente, não foi isso que ocorreu. Surpreendidos num restaurante, não ofereceram resistência.