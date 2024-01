Ano novo, o seu CM de sempre

Num texto que ilumina o ‘Anuário’ que publicámos este fim de semana, o grande escritor português e colunista do CM, Rentes de Carvalho, fala da "angústia milenar da ignorância do que nos espera". Essa angústia afeta-nos este ano de forma particularmente intensa.



Das eleições legislativas às guerras na Ucrânia e em Gaza, da ameaça populista ao risco de recessão económica, do perigo do aquecimento global ao abismo ético da inteligência artificial, a "angústia milenar da ignorância do que nos espera" é de tal magnitude que ninguém sabe que Mundo teremos em 2024.









Ver comentários