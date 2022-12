Na primeira parte até parecia que alguém tinha tirado uma tonelada dos ombros dos jogadores. Bernardo, Félix e Bruno passeavam classe pelo relvado, rumo a tornarem-se as grandes estrelas deste Mundial. Gonçalo Ramos desfrutava do jogo que nunca mais vai esquecer na vida.



A forma como o selecionador resolveu o conflito com Ronaldo, sentando-o no banco, mas fazendo o elogio do seu profissionalismo à chegada ao estádio, parece ter dado asas aos génios da equipa.









