Bruno cruza, Ronaldo salta, a bola entra. A realização televisiva dá o golo a Cristiano, mas a FIFA diz que CR7 não lhe tocou. Bruno ou Cristiano? No futuro talvez se fale do golo de ontem frente ao Uruguai como o enigma do recorde de Eusébio. Se o número 7 de Portugal não voltar a marcar num Mundial, este enigma virará mito.









