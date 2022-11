Sem surpresas, o Orçamento do Estado para 2023 foi aprovado na generalidade. Iniciada a discussão na especialidade, o Governo continua a ignorar o aumento acelerado do custo de vida, o que trará inevitáveis convulsões sociais e consequentemente um aumento da criminalidade geral.



Quererá o Governo contar com os profissionais da GNR e restantes forças policiais para manter o país no topo dos níveis de segurança, mas o que é que será objetivamente expectável quando os “aumentos” remuneratórios propostos para os profissionais da GNR estão muito aquém do desejável, do ponto de vista da dignidade que lhes é devida?









