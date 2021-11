Estamos numa era em que se está a dar um salto qualitativo e quantitativo no que respeita ao teletrabalho, em virtude das vicissitudes impostas pela pandemia. Quando se pensa que já estamos num período de acalmia e que a realidade dos trabalhadores pode regressar ao que era antes, eis que surge uma nova variante (mais do que previsível) e aqueles que até então dificultaram a implementação do teletrabalho voltam afoitos a tentar reunir os meios que, entretanto, desintegraram, necessários a assegurar o funcionamento do mesmo.