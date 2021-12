Muitas salas de aulas de universidades e politécnicos têm estado com lotação esgotada desde o início do ano letivo. É que o aumento do número de estudantes nos últimos anos esbarra em salas que não têm dimensão nem cadeiras e mesas suficientes. Adicionalmente, tem sido também cada vez mais habitual que faltem computadores, equipamentos laboratoriais, livros e outros recursos materiais.