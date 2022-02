O trabalho em ebulição

Sem que nenhuma reforma laboral tivesse sido posta em marcha por decreto, nunca na história recente o mundo laboral esteve tão pressionado e em convulsão. Ao mesmo tempo que a tecnologia empurrou muitas empresas para o mundo do teletrabalho, a retoma económica abriu um problema à contratação.Com o fim da recomendação do teletrabalho e fruto de legislação apressada feita num Parlamento pouco preocupado com os equilíbrios adequados entre trabalhador e empregador, um instrumento de flexibilidade massificado com a pandemia arrisca transformar-se numa arma de conflito.