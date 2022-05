É bem sabido que, em média, as mulheres vivem mais do que os homens. No mundo, a esperança média de vida é 75 anos para as mulheres e 71 anos para os homens. Em Portugal, essa diferença entre os sexos é maior: 84 anos para as mulheres e 78 anos para os homens. Um espantoso indicador da longevidade feminina é o facto de as mulheres perfazerem 95% dos supercentenários no mundo – as pessoas com mais de 110 anos.









