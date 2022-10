Nos últimos dias têm vindo a público situações de falta de material, nomeadamente de papel em vários tribunais do país, dando especial relevo ao de Braga porque foi anunciado pelo respetivo Juiz Presidente e propalado pela ASJP nos vários órgãos de comunicação social. A verdade é que se trata de uma situação que se arrasta há largos meses, tendo sido denunciada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais já em março, praticamente no início do ano.









