Um Novo Ano traz novas esperanças e, na numerologia, o nº 13 está relacionado com recomeço. Em 2023, muito do nosso mundo dependerá das seguintes 13 questões. 1) Guerra na Ucrânia: cessar-fogo e processo de paz ou escalada do conflito? 2) UE e NATO: conseguirão manter-se coesos ou vão dividir-se? 3) EUA vs China: mais cooperação ou intensificação da competição?









Ver comentários