Dia 4 deste mês foi o momento em que se dá Li Chun, altura em que na ancestralidade se começava o ano. Esta é também a altura em que as energias anuais mudam nos 8 sectores cardeais. Com Li Chun dá-se também o início da Primavera. Toda a metafísica chinesa se dirige por este tempo.



Não confundir com as festividades chinesas que se dão segundo o calendário lunar, essas são festividades familiares.









