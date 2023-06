Na Régua, terra de vinhas e vinhos e de lavradores esforçados e sopas reforçadas, o Presidente da República escreveu o discurso do Dia de Portugal com o serrote e a tesoura da poda em cima da secretária e alertou ser necessário “cortar os ramos mortos que atingem a árvore toda”, no que pode ser entendido como um recado a todos nós, mas talvez a António Costa em particular.









