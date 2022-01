Georgina Rodríguez sente-se a levitar com a oportunidade que a Netflix lhe deu de gravar um reality show sobre a sua vida. Sentindo-se uma verdadeira Kardashian, passou as últimas semanas a promover o trabalho, ou seja, a promover-se a si própria. E no que é que resultou? Ganhou pontos na sua popularidade e agradou aos que adoram ver os luxos da sua vida de conto de fadas, mas também provocou a ira de muitos.