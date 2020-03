A COVID-19 e as doenças do Coração: Cuidados a ter

De acordo com o conhecimento disponível, o vírus SARS–CoV-2 tem como principal mecanismo de transmissão as gotículas respiratórias pesadas, maiores de 5 micras (Pflugge), expelidas pela tosse, que não permanecem no ar e caem a menos de 1 a 2 metros de distância. A infeção ocorre através do contacto direto, geralmente das mãos, com as mucosas (boca, nariz e olhos), nomeadamente após tocarem em superfí...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento