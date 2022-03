A família, o trabalho... e o tribunal

Luciana Abreu não tem mãos a medir para tanto trabalho. Diz ela que além de gostar do que faz, tem a responsabilidade de sustentar as quatro filhas. E é vê-la em todas as frentes a amealhar dinheiro: dá cartas na novela ‘Amor, Amor’, e brilha aos domingos, em direto, no programa ‘Domingão’, ambos da SIC.Fora da televisão também se mostra imparável: prepara-se para voltar à estrada enquanto cantora para concertos da mítica ‘Floribella’ e é uma presença cada vez mais requisitada no digital, somando contratos com marcas das mais diversas áreas. Além disso, esta semana, ainda revelou que se inscreveu num curso de francês. E não deixa de ser surpreendente que toda esta pujança na carreira contraste com o verdadeiro caos que é a sua vida pessoal. É que nos últimos anos, o tribunal é quase a sua segunda casa, atendendo à quantidade de casos que tem por resolver.A semana passada foi rica nessa matéria: ouviu as alegações finais do processo de violência doméstica que moveu contra o ex-marido Daniel Souza e soube que a casa de Yannick Djaló tinha sido vendida em leilão depois de ter avançado com uma penhora dos seus bens. Mas a procissão ainda vai no adro.Depois de ver resolvidas as questões da pensão de alimentos com o antigo futebolista ainda vai ter que regular as visitas às filhas. Com Daniel também tem questões a resolver na Justiça. O advogado de Lucy já disse que ela já só quer ver tudo resolvido e ter paz. Pudera, quando não está a trabalhar, tem que dividir o pouco