Muitos dos livros que me foram recomendados em Oxford no Seminário de Sociologia (1971/72) eram maçadores. Acontece que passava frequentemente pela livraria Blackwells’, de onde trazia as obras que, pela contracapa, me pareciam apetecíveis. Foi assim que li a obra de Michael Young ‘The Rise of Meritocracy’ publicada, pela primeira vez, em 1958 (e ainda hoje nas livrarias).