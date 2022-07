Acossado por hordas de mongóis, o Estado de Rus vem do século IX, mas só no século XIV, com o Grão-Ducado de Moscovo, os principados se uniram. A dimensão do território e a ausência de fronteiras naturais contribuíram para que os habitantes das estepes temessem as invasões, o que levou a que os seus governantes tivessem sentido a necessidade de afirmar o poder diante de qualquer ameaça exterior ou dissidência interna.









