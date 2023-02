Vieram ao mundo pessoas com bocas maiores do que centros comerciais. Falam muito. Inventam muito. Sabem nada. O boato faz concorrência, e ganha, ao sarampo. Espalha-se num instante, com a piedade na gaveta.



Basta uma criatura para criar e disseminar o boato, esse perigoso fenómeno social. Nos anos oitenta, a honra de um membro das maravilhosas Doce ficou na avenida da amargura.









