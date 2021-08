Caro/a leitor/a, se, como eu, padece de um mal gravíssimo a que vamos chamar ‘inveja da grossa’, esta crónica é para si. Como utilizadora das redes sociais, tive a sensação de que os bilhetes para as Maldivas entraram em saldos e ninguém me avisou.Azedume à parte, podemos fazer um pequeno exercício para aliviar esta dor de cotovelo. Para começar, as Maldivas não são propriamente aqui ao lado.