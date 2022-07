De Norte a Sul de Portugal têm-se registado temperaturas muito elevadas. A temperatura mais alta no passado mês de Julho foi registada no dia 14 em Pinhão, no vale do Douro: 47 ºC. Pouco faltou para se alcançar o recorde português, 47,3 ºC, registado em 1 de Agosto de 2003 na Amareleja, Alentejo. A onda de calor não se limitou a Portugal, estendeu-se à Europa: um local no condado de Lincolnshire, na costa leste do Reino Unido, atingiu a 19 de Julho uns inéditos 40,3 ºC nesse país.









Ver comentários