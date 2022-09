Entre o sofrimento e a saudade deixados com a partida da rainha Isabel II, William e Harry deixaram de lado as divergências, que tanto têm inquietado os súbditos nos últimos dois anos, e mostraram-se unidos há uma semana, quando foram ver as homenagens deixadas em Windsor. Acompanhados das respetivas mulheres, Kate Middleton e Meghan, os filhos da princesa Diana deram uma pequena alegria aos ingleses ao mostrarem-se pela primeira vez juntos desde 2020, quando Harry informou que ia abdicar das suas obrigações reais.









