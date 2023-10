Portugal vai receber um Campeonato do Mundo de futebol. É o culminar de um esforço de quase 15 anos. Foi a 19 de janeiro de 2009 que as federações portuguesa e espanhola formalizaram a candidatura ao Mundial 2018. Esse torneio foi perdido para a Rússia, mas, uma década depois, voltou-se à carga tendo em vista o Mundial 2030, soube-se esta semana, com sucesso.









