Chegamos à noite mais quentinha do ano, a noite em que celebramos o nascimento de Jesus e juntamos a família para a celebração. A energia de hoje é de muita emoção, por isso aqueça o seu coração de bondade, peça perdão a quem deve pedir, alinhe-se no propósito de ser mais e melhor pessoa, e partilhe amor com todos os que o rodeiam.









