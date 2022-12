Soube-se esta semana que a Bélgica está com (mais) um sério problema em mãos: o que fazer com as muitas toneladas de cocaína que apreende no porto de Antuérpia. É mesmo tanta ‘coca’ que não existem incineradores suficientes. Os armazéns policiais estão cheios e isso gera um problema de segurança. Teme-se que as redes de tráfico comandadas a partir da América Latina e dos Balcãs, capazes de manter em sobressalto as autoridades, lancem golpes para ‘libertar’ a cocaína apreendida.









