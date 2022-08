As atenções voltaram-se novamente para Jennifer Lopez e Ben Affleck esta semana com as imagens da festa do casamento romântico, digno de um conto de fadas, numa luxuosa propriedade à beira-mar, na Geórgia, um mês depois de terem trocado alianças em Las Vegas.



O ator e a cantora eram o rosto da felicidade e a história de amor, que tantas voltas já deu, tem inspirado os mais românticos a acreditarem num final feliz para os seus próprios romances.









Ver comentários