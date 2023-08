Foi notícia que uma Advogada foi sequestrada e agredida gravemente dentro do seu escritório profissional.



Não raras vezes temos notícias de violência (e até de mortes) relacionadas com a Advocacia.



A importância do exercício desta profissão deve obrigar o legislador a olhar de forma séria para os atos que se praticam contra os Advogados quando estes estão no exercício das suas funções.









Ver comentários