Tivéssemos nós tempo para tudo e podíamos indignar-nos sobre o retrocesso histórico nos EUA, com a exterminação do direito constitucional ao aborto. Tivéssemos nós tempo para olharmos para a forma vergonhosa como a atriz brasileira Klara Castanho foi tratada publicamente, depois de ter sido violada, descobrindo estar grávida a pouco tempo do parto e tomando por isso a decisão de permitir que o bebé fosse adotado por uma família que o crie longe de todo o horror que levou à sua conceção.









