A boca transformou-se numa metralhadora que dispara em todas as frentes e para enxovalhar ex-colegas, apresentadores, actores, ou quem tiver microfone. É um verdadeiro milagre que ainda não se tenha engasgado com o cianeto que fabrica. Maria Vieira, outrora uma actriz com talento, tem comportamentos similares aos de bruxa.









Ver comentários