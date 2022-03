Quando a guerra (que tantos diziam que nunca iria passar da de palavras) chegou, alguns tomaram consciência do ridículo, outros não. E acabaram alvo de censura nas redes sociais.Refiro-me a todos os ‘famosos’ que manifestaram solidariedade com o povo ucraniano, mostrando-se chocados com o sangue derramado, enquanto promoviam, no momento ou na publicação imediatamente a seguir, os seus negócios.