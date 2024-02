Resumir a carreira de John Travolta a quatro filmes é injusto. Mas esses quatro (‘Febre de Sábado à Noite’, ‘Grease – Brilhantina’, ‘Pulp Fiction’ e ‘Get Shorty – Jogos Quase Perigosos’) valem por quase tudo o que fez além deles.



No filme ‘Fuga Sem Fim’, de Sidney Lumet, com River Phoenix, a maior parte da história passa-se num liceu, transformado em escola de música – na verdade, é a Dwight Morrow High School, de Englewood, New Jersey, onde estudaram Peter Coyote (o de ‘ET’ ou ‘Lua de Mel, Lua de Fel’) ou Sarah Jessica Parker (a de ‘O Sexo e a Cidade’), por exemplo.









