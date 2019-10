De “familygate” a “businessgate”

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O novo governo nasce velho. Gigantesco, "fazendo do primeiro-ministro um déspota absoluto", escreveu Vasco Pulido Valente. E com nomes de ministérios e secretarias de Estado em novilíngua, a língua de trapos da política, nomes com "acção" e "transição", mas nenhum da indústria, escreveu Pacheco Pereira. E nasce velho iludindo o "familygate", que Costa disse antes não ser problema, mas agora atirou para debaixo do enorme ... < br />