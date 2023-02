Neste caso, o Ministério da Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações não estão apenas a esconder o valor real das pensões vitalícias que são pagas a 298 beneficiários, oriundos do sistema político e do exercício de funções públicas.



Estão a desrespeitar, grosseiramente, a lei, aqui aplicada pela Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), que deu razão a uma queixa do CM e mandou libertar a informação requerida.









Ver comentários